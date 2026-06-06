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Demon Slayer

Yoriichi Typ 0

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 2vom 06.06.2026
Yoriichi Typ 0

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Demon Slayer

Folge 2: Yoriichi Typ 0

25 Min.Folge vom 06.06.2026Ab 16

Tanjiro beobachtet einen Streit zwischen zwei Personen im Wald. Eine der beiden ist die Nebelsäule Tokito Muichiro. Der Dämonenjäger möchte einen mysteriösen Schlüssel in seinen Besitz bringen, den der Dorfjunge Kotetsu bei sich trägt. Doch dieser weigert sich, den Gegenstand auszuhändigen.

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