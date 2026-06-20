Demon Slayer
Folge 5: Scharlachschwert
25 Min.Folge vom 20.06.2026Ab 16
Das Dorf der Schwertschmiede wird von zahlreichen Goldfisch-Dämonen angegriffen. Mitsuri erfährt von dem Angriff und eilt den Bewohnern zu Hilfe. Tanjiro und Nezuko kämpfen weiterhin gegen Hantengu und seine Klone ...
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Demon Slayer
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Abenteuer, Action
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-4: Peppermint anime GmbH & © Season 1: Videorechte: Peppermint anime GmbH, Bildrechte: Koyoharu Gotoge / SHUEISHA, Aniplex, ufotable