Demon Slayer
Folge 4: Danke, Tokito-kun
25 Min.Folge vom 13.06.2026Ab 16
Muichiro kommt dem jungen Kotetsu im Wald zu Hilfe, der von einem teuflischen Wesen angegriffen wrid. Auch Tanjiro, Nezuko und Genya müssen sich gegen einen starken Gegner behaupten, der sich zu allem Überfluss auch noch klonen kann ...
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Demon Slayer
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Abenteuer, Action
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-4: Peppermint anime GmbH & © Season 1: Videorechte: Peppermint anime GmbH, Bildrechte: Koyoharu Gotoge / SHUEISHA, Aniplex, ufotable