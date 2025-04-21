Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Alte

Alleingang

KultKrimiStaffel 4Folge 11
Alleingang

AlleingangJetzt kostenlos streamen

Der Alte

Folge 11: Alleingang

58 Min.Ab 12

Bei einem Überfall werden die Freitagseinnahmen eines Supermarktes in Höhe von 1,2 Millionen Mark geraubt und ein Fahrer des Sicherheitsfahrzeugs wird erschossen. Der Ablauf des Verbrechens lässt vermuten, dass Wallusch, der Kollege des Ermordeten, in die Planung des Raubes eingeweiht war. Nachdem sich der Verdacht gegen Wallusch verdichtet, wird dieser vor den Augen der noch ermittelnden Polizei von einer Gewehrkugel getroffen, die von dem Dach eines benachbarten Hochhauses abgefeuert worden ist.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Der Alte
KultKrimi
Der Alte

Der Alte

Alle 12 Staffeln und Folgen