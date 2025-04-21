Der Alte
Folge 6: Liebe hat ihren Preis
Als sich die Kunstdruckerei von Wolf Daniel immer mehr als ein Faß ohne Boden erweist, zieht ihr Hauptgläubiger, Dr. Krone, seine Anteile aus der Firma zurück. Selbst die Bitten seiner Tochter Herta - die mit Wolf Daniel verheiratet ist -önnen ihn nicht zu weiteren Zuschüssen veranlassen. Zu sehr fühlt sich Dr. Krone auch verletzt von der Affäre seines Schwiegersohnes. Die letzte Liebschaft Daniels mit seiner Sekretärin Doris Kühn blieb nicht einmal der Belegschaft verborgen, wie das Verhalten von Mitarbeitern und anonymen Anrufen vermuten lassen. In dieser Situation wird Herta Daniel ermordet. Hauptverdächtiger ist für Kommissar Köster ihr Ehemann Wolf Daniel.
