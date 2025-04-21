Der Alte
Folge 14: Von Mord war nicht die Rede
Bei einem Unfall mit dem Wagen des Verlegers Dr. Damholz ist Angela Kolbe so schwer verletzt worden, dass sie lebenslänglich im Rollstuhl sitzen muss. Ihr Vater, Werner Kolbe, hat erfolglos versucht, Dr. Damholz zu dem Eingeständnis seiner Schuld zu bewegen, doch der behauptet, sein Wagen sei ihm zuvor gestohlen worden. Da die Versicherung bei dieser Sachlage nicht für die Kosten der Erkrankung und Versorgung von Angela aufkommt, beauftragt Herr Kolbe die Rocker Horst Buscheck und Fritz Happner, Dr. Damholz durch Androhung von Gewalt doch noch zu einem Geständnis zu bewegen. Nachdem Damholz erschlagen wird, gerät Kolbe allerdings erst recht in Bedrängnis.
