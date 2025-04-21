Der Alte
Folge 7: Kahlschlag
Auf dem Hof einer Strafvollzugsanstalt laufen in einer Gruppe von Häftlingen vier Angehörige einer Mafia-ähnlichen Verbrecherorganisation: Karel Lampic, Walter Kurz, Graciano Pellugia und der Berufskiller Peter Kupas. Auf der Straße vor dem Hof bereiten sich indes ein Sprengkommando und die Fahrer einiger Fluchtfahrzeuge auf die Befreiung ihrer Komplizen vor. Eine Explosion an der Außentür des Gefängnishofes, eine Staubwolke, und die perfekt vorbereitete Flucht der vier Gangster gelingt. Im fahrenden Auto wechselt Walter Kurz seine Kleidung, er will erst einmal in der Karibik untertauchen. Als er von dem zusteigenden Benno Geld, Flugschein und Paß zu bekommen erhofft, zieht dieser eine Waffe und erschießt den eben erst befreiten Barbesitzer Walter Kurz.
