Der Alte
Folge 13: Perfektes Geständnis
59 Min.Ab 12
Karin Wollank arbeitet in der Filiale eines Baumarktes. Als Sekretärin und Geliebte ihres Chefs hat sie Zugang zu allen geheimen Informationen, auch zu dem kurzfristig festgelegten Zeitplan, nach dem die Tageseinnahmen von vier Baumärkten durch einen Geldtransporter abgeholt werden. Als ihr wegen Totschlag inhaftierter Mann Eddy seinen Wochenendurlaub auf einen langen Samstag legen muss und Karin wegen ihrer offenkundig gewordenen Untreue im Büro zur Rede stellt, wird wenige Stunden später der Geldtransporter beim Verlassen des Betriebsgeländes überfallen und ein Fahrer erschossen.
Genre:Krimi-Drama, Thriller, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1977 ZDF Enterprises