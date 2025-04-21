Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Alte

Die Hellseherin

KultKrimiStaffel 4Folge 16
Die Hellseherin

Der Alte

Folge 16: Die Hellseherin

57 Min.Ab 12

Hubert Gust, der Kassierer der Hubabank, nimmt in seinem Kassenraum das Telefon ab und hört von einer ihm irgendwie vertraut klingenden Stimme die Aufforderung, 200000 Mark aus dem Tresor zu holen, sie in eine Plastiktüte zu stecken und auf der gegenüber liegenden Straßenseite an ein bereitstehendes Fahrrad zu hängen. Sollte er innerhalb von 15 Minuten diesen Auftrag nicht erfüllt haben, wird in seiner Wohnung eine ferngezündete Bombe hochgehen, die seine Frau und deren Vater - gefesselt und geknebelt - in den Tod reißen wird. Nachdem Gust den Willen des Erpressers erfüllt hat, kommt ein etwa 16-jähriger Junge zum Rennrad, bewundert in aller Ruhe seine Gangschaltung und nimmt es samt Geld an sich - offensichtlich nur zu einer ausgedehnten Probefahrt. Wenig später wird er vermisst.

