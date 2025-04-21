Der Alte
Folge 11: Tatverdacht
Der Geldbote Peter Schenk ist auf dem Weg vom Hotel zu seinem im Hof parkenden Panzerfahrzeug angeschossen und um 160.000,--DM beraubt worden. Seitdem ist er querschnittsgelähmt an einen Rollstuhl gefesselt. Als Verdächtiger ist Harry Saleske kurz nach der Tat festgenommen worden und sitzt in Untersuchungshaft. Zur Rekonstruktion des Raubüberfalls hat der Staatsanwalt alle Beteiligten noch einmal an den Tatort gebeten. Auch viele ungebetene Zuschauer finden sich ein. Kress hat Bedenken, ob Peter Schenk der psychischen Belastung gewachsen ist, doch die Hoffnung, daß sich Harry Saleske in dieser Situation in Widersprüche verwickelt oder gar "weich" wird, hat Vorrang. Kurz bevor Harry zu sprechen beginnt, bricht er von dem Schuß eines Unbekannten in die Brust getroffen zusammen.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick