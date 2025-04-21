Der Alte
Folge 14: Die Abrechnung
Am Tag der Hinrichtung des deutschen Peter Behrend in Malaysia springt die 26-jährige Verena Frankin vom Balkon der im vierten Stock liegenden Wohnung ihres Freund Klaus Wegener. Bei der Untersuchung des mysteriösen Todes von Verena wird auch Klaus Wegener von zahlreichen Messerstichen verstümmelt in seiner Wohnung gefunden. Klaus Wegener war mit Peter Behrend in Malaysia als Dealer festgenommen worden und als allein Schuldiger von dem schuldlos Hingerichteten gedeckt worden, um ungehindert ausreisen zu können und sich in der Bundesrepublik selbst der Polizei zu stellen. Hätte Klaus Wegener diese Verabredung eingehalten, wäre Peter Behrend seiner Hinrichtung entgangen und ausgeliefert worden.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick