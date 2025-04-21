Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Alte

Das Attentat

KultKrimiStaffel 6Folge 2
Das Attentat

Folge 2: Das Attentat

59 Min.Ab 12

Alfons Ahlert kauft sich einen Hocker, steigt auf das Dach eines Parkhauses und scheint bereit, sich in die Tiefe zu stürzen. Feuerwehr und Polizei werden alarmiert und versuchen, durch ein ausgebreitetes Sprungtuch beziehungsweise durch gute Worte das Schlimmste zu verhindern. Der einzige Kompromiss, auf den sich Alfons Ahlert einlässt: Er möchte Kriminalhauptkommissar Leo Kress vom Morddezernat sprechen. Kress begibt sich umgehend zu Ahlert, und man einigt sich, das Gespräch an einem anderen Ort fortzusetzen. Am liebsten in der Wohnung von Kress.

