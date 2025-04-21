Der Alte
Folge 17: Bahnhofsbaby
60 Min.Ab 12
Während einer Mathematikarbeit an seinem Stuttgarter Gymnasium erhält der 18-jährige Primaner Karsten Winterberg von einem Sextaner, der plötzlich im Klassenzimmer erscheint, ein anonymes Schreiben. Es enthält schlimme Verleumdungen über seine Herkunft. Als Baby soll er am Kölner Hauptbahnhof von seiner leiblichen Mutter ausgesetzt worden sein . Karsten ist fassungslos. Er verlässt den Klassenraum und trampt nach München zu seinem Onkel: Hauptkommissar Leo Kress. Dieser versucht vergeblich, ihn zu beruhigen. Mitten in der Nacht verschwindet Karsten, um seine leibliche Mutter zu suchen.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der Alte
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Thriller, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1977 ZDF Enterprises