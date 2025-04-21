Der Alte
Folge 4: Eiskalt geplant
Die Restaurantbesitzerin Karla Unruh leidet an einer unheilbaren Krankheit. Ihr Wunsch ist es, diese Welt in wohl geordneten Verhältnissen zu verlassen. Hierzu zählt auch die Zerrüttung ihrer Ehe. Vor kurzem hat sie ihren Geschäftsanteil ihrem Mann überschrieben, mit stillschweigender Übereinkunft, dass er die Seitensprünge unterlässt, so lange sie noch lebt. Doch unter Vortäuschung, am Wochenende für zwei Tage nach Frankfurt zu einem Geschäftsfreund zu fliegen, zieht es ihn zu seiner Geliebten. Karla recherchiert, kommt ihm auf die Schliche und ist empört. Zu allem Ärger kündigt sich auch noch ihr Pflegesohn Karsten an, der - wieder einmal abgebrannt - um Geld bettelt. Am Montag findet die Raumpflegerin Anna Karla stranguliert in der Waschküche.
