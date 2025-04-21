Der Alte
Folge 20: Der Augenblick der Rache
Peter Urban ist nur ein kleiner Krimineller, ein Handtaschenräuber. Vor einigen Monaten wurde er bei solch einem Raub gefasst, vor Gericht gestellt und verurteilt. Nun hat er seine Strafe verbüßt. Vor der Strafvollzugsanstalt warten auf ihn zwei ältere Damen. Gisela Walter, der er damals die Handtasche geraubt hat, und ihre Schwester Herta Dormark. Herta ist dagegen, dass Gisela Verbindung zu dem kriminellen jungen Mann aufnimmt. Doch Gisela lässt sich von dieser merkwürdigen Idee nicht abbringen. Sie hat sich vorgenommen, Peter Urban mit zu sich nach Hause zu nehmen und ihm den Weg ins bürgerliche Leben zu erleichtern. Alles wäre gutgegangen, gäbe es da nicht noch Peters frühere Freunde, die gleichfalls Kontakt zu ihm aufnehmen wollen.
