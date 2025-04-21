Der Alte
Folge 13: Kurzer Prozeß
Thekla Paulus befand sich in einer verzweifelten seelischen Verfassung, sah für sich keinen Ausweg mehr - sie wollte Selbstmord begehen. Ihren Abschiedsbrief findet die Kripo, als es schon zu spät ist. Doch die verheiratete 30jährige Frau war nicht freiwillig aus dem Leben geschieden, sie wurde erschossen. Offenbar geschah der Mord, während sie den Brief schrieb. Das alles passierte in der Villa des Vaters ihres Liebhabers Wolfgang Brenner. Auch Brenner ist verheiratet. Das Haus seines Vaters ist derzeit unbewohnt, dadurch hatte Thekla die Möglichkeit, dort unterzukommen. Allerdings gegen den erklärten Willen des sich im Ausland befindlichen Hausherrn, wie Hauptkommissar Kress zu seiner Überraschung erfährt.
