Der Alte
Folge 8: Die Akte
60 Min.Ab 12
Gestern, am Tag seiner Freilassung aus dem Gefängnis, hat Peter Weiler seine Jugendliebe Susanne Felix geheiratet. Im Münchner Morddezernat rief die Eheschließung einige Verwunderung hervor. Der Grund: Susanne ist die Schwester von Andreas, der vor zehn Jahren bei einem Raubüberfall erschossen wurde. Andreas Felix war damals Mittäter, und sein Mörder: Peter Weiler. Ausgerechnet mit ihm hat sich Susanne verheiratet. Ein weiteres Überfallopfer war der Wachmann Marek Hausmann, er wurde durch Schüsse schwerverletzt und sitzt seitdem im Rollstuhl.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der Alte
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Thriller, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1977 ZDF Enterprises