Der Alte
Folge 15: Das Ende einer Ermittlung
Peter Patschull, vom Dienst suspendierter verdeckter Ermittler, bietet Hauptkommissar Kress seine Unterstützung an. Es geht um den Mord an Robert Fuller. Für Informationen über den Bankdirektor stellt Patschull, der sich noch in der Mordnacht heimlich mit Kress trifft, jedoch Bedingungen. Kann Kress ihm trauen? Robert Fuller, so bezeugt seine Frau Ira, habe sich bedroht gefühlt. Sie und sein Chauffeur Weisberg waren Zeugen, wie er, zu Hause angekommen, nach Verlassen seines Wagens in der Tiefgarage erschossen wurde. Der Täter konnte unerkannt fliehen. Hatte sich der Münchner Bankier in riskante Geschäfte eingelassen? Dessen Privatbank, so wird gemunkelt, habe intensive Kontakte zur italienischen Mafia.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick