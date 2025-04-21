Der Alte
Folge 14: Der Tod kam zweimal
Mit dem Mord an der Buchhändlerin Inga Syrich, die in ihrer Freizeit bei der Telefonseelsorge arbeitete, ist natürlich der für morgen anberaumte Vergewaltigungsprozeß geplatzt. Inga Syrich war vor einem viertel Jahr das Opfer einer Vergewaltigung und wäre in diesem Prozeß die einzige Zeugin gewesen. Mußte sie deshalb sterben? Sie wurde in ihrem Wagen erschossen, als sie sich vor der Einfahrt zur Tiefgarage ihres Hauses befand. Die Anklage wegen Vergewaltigung richtete sich gegen den verheirateten Anlageberater Theo Baron. Dessen Freund und Geschäftspartner Dr. Kluge hat ihm zwar bescheinigt, zur fraglichen Tatzeit mit ihm im Büro gewesen zu sein, doch nach Kress' Überzeugung hätte Baron wegen des bevorstehenden Prozesses Grund gehabt, die junge Frau umzubringen.
