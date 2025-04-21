Der Alte
Folge 19: Alles umsonst
Für die Ehepaare Aulan und Finner sollte es eine schöne Feier werden, dazu luden sie ihre Freunde und Arbeitskollegen in ein Landgasthaus ein. Denn beide Paare wollen mit ihnen gemeinsam ihren zehnjährigen Hochzeitstag feiern. Die Kindheit der vier war von einer Besonderheit geprägt: Sie wuchsen in einem Heim auf und heirateten später. Doch ungeahnt gerät nun ihre Feier zur Katastrophe: Beate Aulan hatte sich nach draußen begeben. Kurz darauf wurde sie in einem als Geräteschuppen genutzten Gartenhaus erschossen aufgefunden. Ehemann Peter Aulan erleidet einen Schock. Keiner der etwa 20 geladenen Gäste kann indessen sagen, ob sich Beate allein im Garten aufgehalten hatte.
