Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Alte

Tödliche Wege

KultKrimiStaffel 9Folge 22
Tödliche Wege

Tödliche WegeJetzt kostenlos streamen

Der Alte

Folge 22: Tödliche Wege

58 Min.Ab 12

Dr. Bernsdorf hat gewußt, daß ihm Gefahr droht, sobald Dieter Pflüger erst wieder auf freiem Fuß ist. Auch Hauptkommissar Kress rechnet mit einem erneuten Mordversuch, nachdem der erste fehlgeschlagen war und der Attentäter dafür bestraft wurde. Pflügers Motiv: Er gab dem Arzt die Schuld am Tod seiner Frau. Heute ist der Tag seiner Haftentlassung, und vorsorglich hat Kress Bernsdorfs Haus unter Beobachtung gestellt. Und dennoch: der Mord passiert! Warum hat Dr. Bernsdorf die polizeilichen Auflagen mißachtet, sein Haus auf keinen Fall zu verlassen? Wurde er unter einem Vorwand von Pflüger telefonisch nach draußen gelockt? Zu spät bemerkten die ihn bewachenden Beamten, daß er sein Haus, außerhalb ihres Blickfeldes, verließ.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Der Alte
KultKrimi
Der Alte

Der Alte

Alle 12 Staffeln und Folgen