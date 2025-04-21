Der Alte
Folge 3: Tödliche Beziehungen
Auf einer kleinen Waldlichtung, in der Nähe einer geschlossenen psychiatrischen Anstalt, wird die 17jährige Bettina Engelmann vergewaltigt und drangsaliert aufgefunden. Seitdem liegt sie im Koma. Sie lebte alleine mit ihrem Vater in einer nur drei Kilometer vom Tatort entfernten Wohnung. In der Anstalt, die von Professor Martin Willrod und seiner Frau Marion geleitet wird, löst die Tat Entsetzen aus, zumal das junge Mädchen dort ein Praktikum absolviert hatte und ein Insasse, Bruno Franke, seit diesem Vorfall spurlos verschwunden ist. Der Fall scheint eindeutig zu sein, doch dann geschieht ein Mord, der Hauptkommissar Kress ein schier unlösbares Rätsel aufgibt.
