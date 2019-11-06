Staffel 1Folge 4vom 06.11.2019
Folge 4Jetzt kostenlos streamen
Der Augenblick
Folge 4: Folge 4
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Die Brüder Franco und Toni verbindet etwas ganz Besonderes: Franco spendete Toni einst eine Niere. Doch sein Lebenswandel war danach sehr ungesund, weswegen sich die Brüder zerstritten. Nun hofft Franco auf eine Versöhnung. Petra und ihre Tochter Deborah leben zusammen, sprechen aber nicht miteinander. Petra weiß nicht, was sie falsch gemacht hat, und möchte endlich wieder ein gutes Verhältnis zu Deborah haben. Auch Liliam will sich aussöhnen - mit ihrem Ex-Mann Taner. Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der Augenblick
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1