Der Camping Clan - Alles für den Platz
Folge vom 07.04.2026: Sie kommen!
44 Min.Folge vom 07.04.2026Ab 12
Das „Himmelreich“ öffnet seine Tore. Office-Manager William kann den Ansturm der Camper an der Rezeption kaum bewältigen. Und auch sein Bruder Maximilian rotiert. Der Gastrochef startet mit neuen Mitarbeitern in die Saison. Die beiden Köche müssen gleich zeigen, was sie können. Denn das Restaurant ist bereits am ersten Tag voll besetzt. Für ein besonderes Projekt schlüpft William zudem in einen Imkeranzug. Und das Familienoberhaupt verschraubt gemeinsam mit dem Bautrupp und Stahlbauer Jürgen an der „Seebrücke“ Träger an der Terrasse – vom Ponton aus in Handarbeit.
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Genre:Soap, Reality, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6: Warner Bros. Discovery, Inc.