Der Camping Clan - Alles für den Platz
Folge vom 14.04.2026: Der Einzug der Königin
45 Min.Folge vom 14.04.2026Ab 12
Maximilians Bienen sollten eigentlich in ihr neues Zuhause im „Himmelreich“ einziehen. Doch jetzt hängen sie in Trauben in einem Baum neben dem Campingplatz. Gelingt es dem Gastrochef und „Schulzi“, die Insekten mithilfe einer Hebebühne wieder ...
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Genre:Soap, Reality, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.