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Der Camping Clan - Alles für den Platz

Der Einzug der Königin

DMAXFolge vom 14.04.2026
Der Einzug der Königin

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Der Camping Clan - Alles für den Platz

Folge vom 14.04.2026: Der Einzug der Königin

45 Min.Folge vom 14.04.2026Ab 12

Maximilians Bienen sollten eigentlich in ihr neues Zuhause im „Himmelreich“ einziehen. Doch jetzt hängen sie in Trauben in einem Baum neben dem Campingplatz. Gelingt es dem Gastrochef und „Schulzi“, die Insekten mithilfe einer Hebebühne wieder ...

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