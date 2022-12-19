Vintage-Fliesen und leuchtende FarbenJetzt kostenlos streamen
Der Farmhaus-Retter
Folge vom 19.12.2022: Vintage-Fliesen und leuchtende Farben
44 Min.Folge vom 19.12.2022
Ein klappriges viktorianisches Haus aus dem 19. Jahrhundert schreit nach einer großen Veränderung. Jon und Kristina setzen bei dieser emotionalen Renovierung auf ein helles und langlebiges Design. Die Inspiration kommt von ungewöhnlichen Orten wie dem Boden eines Cafés und einem Farbton, den sie in einem Oldtimermuseum entdeckt haben. Das Team rettet den Charme des Anwesens und macht den Raum für eine nette vierköpfige Familie und ihre Deutschen Doggen wieder nutzbar.
