Der Farmhaus-Retter

Eine Familie will Wurzeln schlagen

HGTVFolge vom 16.01.2023
Eine Familie will Wurzeln schlagen

44 Min.Folge vom 16.01.2023

Jon nimmt sich einen 50 Jahre alten Nachbau im Kolonialstil vor. Das Haus braucht dringend ein Update, um die Blumentapete, den alten Teppich und die Mäuse loszuwerden. Jon und Kristina bringen ein helles Westküsten-Design ein und sorgen für das dringend benötigte natürliche Licht, eine gewölbte Decke und eine Abstellkammer, von der die beiden Besitzer:innen träumen. Sogar die Kaninchen der Familie bekommen einen luxuriösen Stall, in dem sie herum hoppeln können.

