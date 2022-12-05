Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Farmhaus-Retter

Starke Kontraste, Vogelhäuschen & Fleischklößchen

HGTVFolge vom 05.12.2022
Starke Kontraste, Vogelhäuschen & Fleischklößchen

Starke Kontraste, Vogelhäuschen & FleischklößchenJetzt kostenlos streamen

Der Farmhaus-Retter

Folge vom 05.12.2022: Starke Kontraste, Vogelhäuschen & Fleischklößchen

44 Min.Folge vom 05.12.2022

Ein geheimer Speakeasy-Schrank und eine Tapete mit einer besonderen Bedeutung für die Küste Neuenglands tragen zur Verwandlung eines schrulligen Hauses am Strand aus den 1840er-Jahren bei. Jonathan Knight und Kristina Crestin geben dem Haus das entspannte Küstengefühl, das es bisher vermisst hat. Sie designen ein dramatisch dunkles Wohnzimmer, eine von einem Fleischbällchen-Familienrezept inspirierte Kücheneinrichtung, eine praktische Abstellkammer und ein Plätzchen, das für die Vögel bestimmt ist.

