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Der Germinator

Episode 12

DMAXFolge vom 17.03.2026
Episode 12

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Der Germinator

Folge vom 17.03.2026: Episode 12

44 Min.Folge vom 17.03.2026Ab 12

Einmal Cop, immer Cop: Von New Mexiko aus zieht es Manfred Gilow nach Kanada. Dort streift sich der „Germinator“ wieder die Uniform über. Sein neues Revier, die Lac Seul First Nation, zählt etwa 4000 registrierte Mitglieder. Rund 20 Polizisten arbeiten im Police Department. Gemeinsam tragen sie die Verantwortung für drei Gemeinden. Manfred hat noch nie zuvor in einem Reservat gearbeitet. Das ist für ihn Neuland. Aber bei der Verbrechensbekämpfung gibt es viele Parallelen. In Nordamerika stehen Straftaten häufig im Zusammenhang mit Drogen und Alkohol.

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