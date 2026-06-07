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Der Killerclown: John Wayne Gacy

Der Fall Robert Piest

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 1vom 07.06.2026
Der Fall Robert Piest

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Der Killerclown: John Wayne Gacy

Folge 1: Der Fall Robert Piest

46 Min.Folge vom 07.06.2026Ab 16

Nachdem die Polizei die Verbrechen des John Wayne Gacy aufdeckt, beleuchten die Ermittler die Vergangenheit des Serienmörders. Es wird deutlich: Er war kein unbeschriebenes Blatt, Fälle von sexueller Nötigung junger Männer waren bereits aktenkundig.

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