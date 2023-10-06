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Der Killerclown: John Wayne Gacy

Nicht verfolgte Spuren

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 5vom 06.10.2023
Nicht verfolgte Spuren

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Der Killerclown: John Wayne Gacy

Folge 5: Nicht verfolgte Spuren

53 Min.Folge vom 06.10.2023Ab 16

John Wayne Gacy erhält für seine grausamen Taten die Todesstrafe. Die Ermittlungen sind jedoch nicht abgeschlossen. Es tauchen weitere Opfer auf, die mit dem Killerclown in Verbindung gebracht werden können.

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