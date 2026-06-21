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Der Killerclown: John Wayne Gacy

Polizeiliches Versagen

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 3vom 21.06.2026
Polizeiliches Versagen

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Der Killerclown: John Wayne Gacy

Folge 3: Polizeiliches Versagen

49 Min.Folge vom 21.06.2026Ab 16

In einem umfassenden Verhör mit den Ermittlern schildert John Wayne Gacy die Einzelheiten seiner abscheulichen Verbrechen.

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