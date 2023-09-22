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Der Killerclown: John Wayne Gacy

Warnsignale

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 2vom 22.09.2023
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Der Killerclown: John Wayne Gacy

Folge 2: Warnsignale

52 Min.Folge vom 22.09.2023Ab 16

Nachdem ein junger Mann spurlos verschwindet, verfolgt die Polizei eine Spur zu John Wayne Gacy, einem Geschäftsmann und Freizeit-Clown. Was sie in seinem Haus vorfinden, schockiert selbst die hartgesottensten Ermittler.

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