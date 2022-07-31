Bockiges Pony und ängstliches Sportpferd Jetzt kostenlos streamen
Der Pferdetrainer - Verstehen. Vertrauen. Verbinden.
Folge 1: Bockiges Pony und ängstliches Sportpferd
46 Min.Folge vom 31.07.2022Ab 6
Pferdetrainer Raphael Dyslis erste Problemfälle sind ein buckelnder Haflinger und ein ängstliches Sportpferd. Beide machen das Ausreiten für die Reiterinnen zu einer gefährlichen Angelegenheit. Mit seinen Trainingsmethoden will Dysli die belastete Vertrauensbasis wiederherstellen und gleichzeitig die Beziehung zwischen Mensch und Tier verbessern.
Genre:Tiere, Dokumentation
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: sixx, Bildrechte: sixx/Sabina Weber