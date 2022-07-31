Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Pferdetrainer - Verstehen. Vertrauen. Verbinden.

sixxStaffel 1Folge 1vom 31.07.2022
Folge 1: Bockiges Pony und ängstliches Sportpferd

46 Min.Folge vom 31.07.2022Ab 6

Pferdetrainer Raphael Dyslis erste Problemfälle sind ein buckelnder Haflinger und ein ängstliches Sportpferd. Beide machen das Ausreiten für die Reiterinnen zu einer gefährlichen Angelegenheit. Mit seinen Trainingsmethoden will Dysli die belastete Vertrauensbasis wiederherstellen und gleichzeitig die Beziehung zwischen Mensch und Tier verbessern.

