Aggressives Verhalten und gestärkte BeziehungenJetzt kostenlos streamen
Der Pferdetrainer - Verstehen. Vertrauen. Verbinden.
Folge 4: Aggressives Verhalten und gestärkte Beziehungen
46 Min.Folge vom 14.08.2022Ab 6
Der Pferdetrainer ist zurück bei Quarter-Mix Tessa. Beim Longieren legte die Stute bislang aggressives Verhalten an den Tag und biss ihre Besitzerin Michaela. Raphael Dysli hat Tessa nun gezeigt, dass der Mensch die stärkere Position in der Beziehung zum Pferd einnimmt und sie langsam daran gewöhnt, Menschen nicht mehr anzugreifen. Das muss Michaela nun auch schaffen. Doch wie reagiert Tessa auf sie?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der Pferdetrainer - Verstehen. Vertrauen. Verbinden.
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Tiere, Dokumentation
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© sixx