Der Pferdetrainer - Verstehen. Vertrauen. Verbinden.
Folge 6: Unbekannte Herausforderungen und positive Erlebnisse
45 Min.Folge vom 28.08.2022Ab 6
Pferdetrainer Raphael Dysli fühlt noch einmal Connemara-Pony Cara auf den Zahn. Anderthalb Jahre lang ging die kleine Stute nicht mehr in den Pferdehänger. Für ihre Besitzerin ein großes Problem, da Cara bei plötzlicher Krankheit nicht so einfach in eine Tierklinik gebracht werden kann. Doch wie wird es bei der Abholung in den Heimatstall ablaufen? Ist Cara inzwischen tatsächlich geheilt?
