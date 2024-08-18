Buckeln, Steigen, Scheuen: Raphael Dysli hilft verzweifelten PferdebesitzernJetzt kostenlos streamen
Der Pferdetrainer - Verstehen. Vertrauen. Verbinden.
Folge 1: Buckeln, Steigen, Scheuen: Raphael Dysli hilft verzweifelten Pferdebesitzern
46 Min.Folge vom 18.08.2024Ab 6
Die ersten drei von sechs Problempferden ziehen im Bergischen Land ein. Neue Herausforderungen für Pferdetrainer Raphael Dysli. Peri, Fuzzi und Shylah haben jeweils mit unterschiedlichen Ängsten zu kämpfen. Doch kann der Pferdetrainer die neuen Probleme auch lösen?
Der Pferdetrainer - Verstehen. Vertrauen. Verbinden.
