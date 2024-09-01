Stürmische Pferde und erste Erfolge bei der Teambildung im PferdeinternatJetzt kostenlos streamen
Der Pferdetrainer - Verstehen. Vertrauen. Verbinden.
Folge 3: Stürmische Pferde und erste Erfolge bei der Teambildung im Pferdeinternat
46 Min.Folge vom 01.09.2024Ab 6
Die ersten großen Heimreisen stehen an. Für Peri, Shylah und Fuzzi geht eine Trainingsintensive Zeit zu Ende. Doch bevor es für die Pferde nach Hause geht, steht für Fuzzi endlich der große Ausritt mit Besitzerin Juliana an. Die Frau hat viel an sich gearbeitet und nimmt all ihren Mut zusammen. Pferdetrainer Raphael Dysli bekommt zum Schluss prominente Unterstützung von Welpentrainer André Vogt, denn Peri hat Angst vor Hunden und es wird endlich Zeit, diese zu bekämpfen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der Pferdetrainer - Verstehen. Vertrauen. Verbinden.
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Tiere, Dokumentation
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: sixx, Bildrechte: sixx/Sabina Weber