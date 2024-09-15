Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Pferdetrainer - Verstehen. Vertrauen. Verbinden.

Die entscheidende Phase: Hat Raphael Dysli die Lösung für alle Problempferde?

sixxStaffel 3Folge 5vom 15.09.2024
Die entscheidende Phase: Hat Raphael Dysli die Lösung für alle Problempferde?

Die entscheidende Phase: Hat Raphael Dysli die Lösung für alle Problempferde?Jetzt kostenlos streamen

Der Pferdetrainer - Verstehen. Vertrauen. Verbinden.

Folge 5: Die entscheidende Phase: Hat Raphael Dysli die Lösung für alle Problempferde?

46 Min.Folge vom 15.09.2024Ab 6

Püppi nähert sich endlich dem Pferdeanhänger an und versteht den Pferdetrainer ganz genau. Das Schrecktraining mit Fil hat es in sich und leider macht es Fil Raphael Dysli nicht leicht. Besonders hier muss mit Fingerspitzengefühl trainiert werden. Für Benny steht ein ganz besonderer Besuch an: Pferdephysiotherapeutin Kathrin Obst kommt zu Besuch ins bergische Land und untersucht das Pferd.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Der Pferdetrainer - Verstehen. Vertrauen. Verbinden.
sixx
Der Pferdetrainer - Verstehen. Vertrauen. Verbinden.

Der Pferdetrainer - Verstehen. Vertrauen. Verbinden.

Alle 4 Staffeln und Folgen