Der Rhein von oben
Folge 1: Der Alpenrhein
53 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 6
Der Rhein entspringt hoch oben in den Schweizer Bergen, gespeist von Gletschereis und ewigem Schnee. Unzählige kleine Rinnsale und Bächlein stürzen ins Tal und sammeln sich zu dem Fluss, der bald zum mächtigsten Strom Europas werden soll.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der Rhein von oben
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reise, Mini-Serie
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6