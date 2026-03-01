Der Rhein von oben
Folge 4: Der fleißige Rhein
52 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 6
Die Folge führt mitten durch das Herz der rheinischen Industrie. Diese Region wurde geprägt von Kohle, Stahl und Chemieparks, die sich verkehrsgünstig direkt am Fluss angesiedelt haben.
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Der Rhein von oben
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reise, Mini-Serie
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: VIDICOM Media GmbH