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Der Rhein von oben

Der fleißige Rhein

xploreStaffel 1Folge 4vom 01.03.2026
Der fleißige Rhein

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Der Rhein von oben

Folge 4: Der fleißige Rhein

52 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 6

Die Folge führt mitten durch das Herz der rheinischen Industrie. Diese Region wurde geprägt von Kohle, Stahl und Chemieparks, die sich verkehrsgünstig direkt am Fluss angesiedelt haben.

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