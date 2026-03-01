Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Rhein von oben

Ruhrgebiet von oben

xploreStaffel 1Folge 6vom 01.03.2026
Ruhrgebiet von oben

Ruhrgebiet von oben

Der Rhein von oben

Folge 6: Ruhrgebiet von oben

44 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 6

Das Ruhrgebiet, der größte Ballungsraum Deutschlands, ist eine einzigartige Kulturlandschaft: auf der einen Seite erschlossen und urban, auf der anderen Seite naturbelassen. Die Vielfalt des Reviers erschließt sich am besten von oben.

