Folge 2: DM, Rossmann, Müller & Co. - Der SAT.1 Drogerie-Check!
103 Min.Folge vom 19.08.2024Ab 12
Laut einer von SAT.1 in Auftrag gegebenen aktuellen forsa-Umfrage kaufen mehr als die Hälfte der Deutschen mehrmals im Monat in einem der über 5.000 Drogeriemärkte des Landes ein. Der "SAT.1 Drogerie-Check" testet die bekanntesten, beliebtesten und erfolgreichsten Drogerieketten deutschlandweit. Wie schneiden DM, Rossmann, Müller & Co in Sachen Angebot, Kundenfreundlichkeit und Preise ab? Und sind die Eigenmarken wirklich genauso gut wie die gängigen Markenartikel?
Genre:Spezial, Dokumentation
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Spiegel TV GmbH