Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der SAT.1 Check

H&M, Primark, C&A & Co. - Der SAT.1 Modeketten-Check!

SAT.1Staffel 3Folge 4vom 02.09.2024
H&M, Primark, C&A & Co. - Der SAT.1 Modeketten-Check!

H&M, Primark, C&A & Co. - Der SAT.1 Modeketten-Check!Jetzt kostenlos streamen

Der SAT.1 Check

Folge 4: H&M, Primark, C&A & Co. - Der SAT.1 Modeketten-Check!

108 Min.Folge vom 02.09.2024Ab 12

Im Schnitt kauft jeder Deutsche pro Jahr 60 neue Kleidungsstücke. Egal ob T-Shirt, Hose oder Unterwäsche: Neben günstigen Preisen ist laut aktueller von SAT.1 in Auftrag gegebenen forsa-Umfrage bei 39 Prozent der Befragten auch die Qualität für die endgültige Kaufentscheidung ausschlaggebend. Wie schlagen sich H&M, Primark, C&A und Co. bei diesen Kriterien? Und wie sieht es in Sachen Nachhaltigkeit aus? SAT.1 macht den Check.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Der SAT.1 Check
SAT.1
Der SAT.1 Check

Der SAT.1 Check

Alle 5 Staffeln und Folgen