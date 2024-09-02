H&M, Primark, C&A & Co. - Der SAT.1 Modeketten-Check!Jetzt kostenlos streamen
Der SAT.1 Check
Folge 4: H&M, Primark, C&A & Co. - Der SAT.1 Modeketten-Check!
108 Min.Folge vom 02.09.2024Ab 12
Im Schnitt kauft jeder Deutsche pro Jahr 60 neue Kleidungsstücke. Egal ob T-Shirt, Hose oder Unterwäsche: Neben günstigen Preisen ist laut aktueller von SAT.1 in Auftrag gegebenen forsa-Umfrage bei 39 Prozent der Befragten auch die Qualität für die endgültige Kaufentscheidung ausschlaggebend. Wie schlagen sich H&M, Primark, C&A und Co. bei diesen Kriterien? Und wie sieht es in Sachen Nachhaltigkeit aus? SAT.1 macht den Check.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der SAT.1 Check
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Spezial, Dokumentation
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Spiegel TV GmbH