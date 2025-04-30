Lecker wie im Restaurant - Der SAT.1 Fertiggerichte-Check!Jetzt kostenlos streamen
Der SAT.1 Check
Folge 2: Lecker wie im Restaurant - Der SAT.1 Fertiggerichte-Check!
99 Min.Folge vom 30.04.2025Ab 12
Mini-Pizzen, Nudelaufläufe oder der klassische Kaiserschmarrn - diese Gerichte kennt man aus dem Restaurant, doch wie gut schmecken ihre Fertigvarianten wirklich? Stefano Zarrella und Dr. Stephan Lück nehmen die beliebtesten Produkte unter die Lupe und testen sie auf Qualität und Geschmack. Dazu gibt Stefano wertvolle Tipps & Tricks, wie man die Mini-Pizzen & Co. mit einfachen Kniffen noch leckerer machen kann.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der SAT.1 Check
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Spiegel TV GmbH