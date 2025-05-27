Imbiss-Klassiker - Der SAT.1 Fertiggerichte-Check!Jetzt kostenlos streamen
Der SAT.1 Check
Folge 8: Imbiss-Klassiker - Der SAT.1 Fertiggerichte-Check!
119 Min.Ab 12
Pommes, Currywurst, Döner, Cordon bleu und Mini-Pizzen – beliebte Imbiss-Klassiker, die als Fertigprodukt auch einfach zu Hause zubereitet werden können. Stefano Zarrella schaut sich die beliebten Gerichte mal genauer an.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der SAT.1 Check
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Spiegel TV GmbH