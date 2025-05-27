Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der SAT.1 Check

Imbiss-Klassiker - Der SAT.1 Fertiggerichte-Check!

SAT.1Staffel 4Folge 8
Imbiss-Klassiker - Der SAT.1 Fertiggerichte-Check!

Imbiss-Klassiker - Der SAT.1 Fertiggerichte-Check!Jetzt kostenlos streamen

Der SAT.1 Check

Folge 8: Imbiss-Klassiker - Der SAT.1 Fertiggerichte-Check!

119 Min.Ab 12

Pommes, Currywurst, Döner, Cordon bleu und Mini-Pizzen – beliebte Imbiss-Klassiker, die als Fertigprodukt auch einfach zu Hause zubereitet werden können. Stefano Zarrella schaut sich die beliebten Gerichte mal genauer an.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Der SAT.1 Check
SAT.1
Der SAT.1 Check

Der SAT.1 Check

Alle 5 Staffeln und Folgen