Der SAT.1 Check

SAT.1Staffel 5Folge 2vom 08.09.2025
Action, TEDi, Woolworth - Der SAT.1 Schnäppchenmarkt-Check!

Der SAT.1 Check

Folge 2: Action, TEDi, Woolworth - Der SAT.1 Schnäppchenmarkt-Check!

92 Min.Folge vom 08.09.2025Ab 12

Schnäppchenmärkte boomen: Action, TEDi und Woolworth locken mit kleinen Preisen, riesiger Auswahl und ständig wechselnden Angeboten. Doch was taugt das Billig-Angebot wirklich? Der große SAT.1 Schnäppchenmarkt-Check deckt auf: Wo stimmen Preis und Leistung - und wo wird am falschen Ende gespart? Und wo geht billig auf Kosten der Qualität?

