SAT.1 Staffel 5 Folge 3 vom 15.09.2025
96 Min. Folge vom 15.09.2025 Ab 12

Täglich klingeln Paketboten an deutschen Türen - doch oft bleibt Frust: Zusteller, die nicht hochkommen, Pakete, die im Kiosk statt an der Haustür landen, Lieferzeiten, die sich ziehen. Der große SAT.1 Paketdienst-Check geht genau diesen Problemen auf den Grund: Hermes, DHL, DPD, GLS und UPS im harten Vergleich - wer überzeugt bei Zustellung, Geschwindigkeit und Preis?

