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Der SAT.1 Fertiggerichte-Check!

Fastfood aus dem Supermarkt - Der SAT.1-Fertiggerichte-Check!

SAT.1Staffel 2Folge 1vom 13.07.2026
Fastfood aus dem Supermarkt - Der SAT.1-Fertiggerichte-Check!

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Der SAT.1 Fertiggerichte-Check!

Folge 1: Fastfood aus dem Supermarkt - Der SAT.1-Fertiggerichte-Check!

95 Min.Folge vom 13.07.2026Ab 6

Pizza, Cheeseburger, Bechernudeln und Hühnchen süß-sauer: Stefano Zarrella und Lebensmittel-Experte Stefan Lück nehmen beliebte Fastfood-Fertiggerichte unter die Lupe. Wo werden die Produkte hergestellt? Welche Unterschiede gibt es zwischen Marken- und Eigenmarkenware? Und wie lassen sich die Klassiker mit einfachen Tricks neu interpretieren? Außerdem deckt Stefan Lück überraschende Preisstrategien der Hersteller auf.

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