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Der SAT.1 Fertiggerichte-Check!

Familienklassiker aus der Tiefkühltruhe - Der SAT.1-Fertiggerichte-Check!

SAT.1Staffel 2Folge 2vom 20.07.2026
Familienklassiker aus der Tiefkühltruhe - Der SAT.1-Fertiggerichte-Check!

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Der SAT.1 Fertiggerichte-Check!

Folge 2: Familienklassiker aus der Tiefkühltruhe - Der SAT.1-Fertiggerichte-Check!

93 Min.Folge vom 20.07.2026Ab 6

Von Fischstäbchen über Rahmspinat bis zu Mozzarella-Sticks: Stefano Zarrella und Stefan Lück prüfen, was hinter den beliebtesten Tiefkühlprodukten Deutschlands steckt. Sie besuchen Produktionsstätten, testen Qualität und Verarbeitung und zeigen, wie aus bekannten TK-Klassikern kreative neue Gerichte entstehen. Außerdem geht es um die Frage: Lohnt sich die Markenware wirklich?

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